TREVISO - Il prezzo medio dell’olio extravergine di oliva è aumentato di oltre il 55% nel giro di un anno: da 6,7 a più di 10 euro e mezzo al litro. E i rincari si fanno sentire in modo pesante in particolare anche su frutta e verdura. Le patate comuni lunghe costano il 25% in più di dodici mesi fa (da 1,2 a 1,5 euro al chilo). Il prezzo delle carote è lievitato del 20% (da meno di 2 euro a 2,30 euro al chilo). E quello delle mele Fuji dell’8,5% (da quasi 2,6 a 2,8 euro al chilo). Anche le banane costano oltre il 4% in più (da 2 euro e mezzo a 2,6 euro al chilo). Un aumento, quest’ultimo, più o meno in linea con quello dei limoni (da 2,9 a 3 euro al chilo). Insomma, dal fruttivendolo bisogna prepararsi ad aprire il portafoglio. O, per lo meno, a prestare attenzione a ciò che si compra. L’aumento dei prezzi medi tra marzo di quest’anno e marzo dell’anno scorso nei supermercati, nei negozi e nei locali della Marca, come confermato dal portale Osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un dato di fatto. Ma gli addetti ai lavori evidenziano che è possibile destreggiarsi tra gli scaffali evitando veri e propri salassi.

IL COMMENTO

«Certamente alcuni prodotti, anche in base alla provenienza, hanno avuto più aumenti di altri. Altri ancora oscillazioni. Il cambiamento climatico ha di sicuro influito sulle dinamiche dei prezzi – spiega Renzo Ghedin, titolare della storica ortofrutta di viale Montegrappa a Treviso, referente del settore in Fida-Confcommercio – ma noi ortofrutticoli del “sottocasa” siamo in grado di contenere gli aumenti e di consigliare i nostri clienti in base alla stagionalità e addirittura in base alla giornata. Saper fare la spesa in tempi cosi movimentati è importante. E la scelta della filiera corta ripaga sempre».

I NUMERI

I rincari non si fermano al settore dell’ortofrutta. Anche il prezzo dei piselli surgelati, per fare un esempio, è lievitato di quasi il 30,5% (da 5,6 a quasi 7,4 euro al chilo). Oltre al ritocco al rialzo dei biglietti e degli abbonamenti della Mom, fino al 33%, ormai dato per assodato, si spende il 20% in più anche per un pasto nei fast-food del trevigiano. Una volta era l’emblema del mangiare veloce ma relativamente economico. In un solo anno, invece, il prezzo medio è lievitato di 2 euro e mezzo: da 12,5 a 15 euro. Non va meglio a chi sceglie l’insalata in confezione. L’anno scorso la trovava in media a poco meno di 9 euro al chilo. Oggi per lo stesso prodotto deve sborsare oltre 10,2 euro. Per un incremento del 14%. Restando in qualche modo in tema, pure il tonno in scatola ha fatto un balzo verso l’alto di quasi il 12,5%. In questo caso un chilo è passato da 14,7 a oltre 16 euro e mezzo. L’osservatorio del ministero, inoltre, ha registrato rincari anche nei bed & breakfast della provincia di Treviso. Qui le tariffe sono salite in media di circa 10 euro. Di seguito, è lunga la lista dei prodotti che hanno subito rincari superiori al 5%: dalla passata di pomodoro alla carta igienica, dal panino al bar alla vaschetta di gelato da un chilo, fino all’acqua minerale, al latte intero fresco e al pasto in pizzeria. Il costo di benzina e diesel è invece rimasto quasi invariato. Il punto è che nella prima parte dell’anno scorso aveva già subito un’impennata. E non è più calato. Non in modo sostanziale, almeno. Ma c’è qualcosa che costa di meno rispetto all’anno scorso? Non troppe cose, ma qualcosa c’è. Il prezzo medio del dentifricio ad esempio è crollato del 35% (da 3,3 a 2,1 euro per cento millilitri). Discorso simile per il detersivo per piatti e la candeggina. A poca distanza c’è anche il sapone liquido. E pure tra l’ortofrutta qualcosa è calato: finocchi tondi, zucchine, mele golden delicious e cavolfiori bianchi.