TREVISO – Il 30% della spesa sostenuta dall’Usl della Marca per acquistare prestazioni ambulatoriali, visite ed esami aggiuntivi, va nelle casse dei centri privati convenzionati. E negli ultimi cinque anni questo specifico conto è aumentato di oltre 5 milioni: da 20,3 milioni a 25,4 milioni di euro. È quanto emerge dal report messo a punto dall’ufficio studi Spi Cgil di Treviso. «La sanità privata sta aumentando, lasciando spesso i costi strutturali del sistema al pubblico – avverte Marta Casarin, segretaria della Fp Cgil di Treviso – si rischia di andare verso un punto di non ritorno. È necessario ricreare le condizioni per tornare ad assumere. I vertici dell’azienda sanitaria invitano spesso a voler bene alla sanità pubblica. Ecco, proprio su questa base è necessario creare le condizioni per invertire la rotta». Ma la replica di Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl, non si fa attendere: «Il privato accreditato copre il 14% per quanto riguarda i ricoveri e il 6,6% della specialistica – sottolinea – sono quote tra le più basse d’Italia. Mentre tutto il resto lo fa il pubblico».

I NUMERI

L’anno scorso l’azienda sanitaria ha garantito 11,9 milioni di prestazioni specialistiche. E il privato convenzionato 780mila. Sempre l’anno scorso sono stati registrati poco più di 3.950 ricoveri nell’ospedale San Camillo di Treviso e 7.350 nella casa di cura Giovanni XXIII di Monastier. Circa il 14%, appunto, dei quasi 88.300 ricoveri gestiti nello stesso periodo dagli ospedali pubblici. «Il privato accreditato costituisce un valore aggiunto – chiarisce Benazzi – aiuta il pubblico quando serve, in base alle necessità, ma senza fare quel che vuole: siamo noi a decidere».

Stando al report della Cgil, però, alcuni settori spiccano in modo deciso. Quasi la metà delle prestazioni di riabilitazione, ad esempio, arriva dal privato. Discorso simile per la radiologia diagnostica, tra raggi, Tac e risonanze. Ma ci si appoggiano in modo consistente al privato in convenzione anche cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia, oculistica e nefrologia. «Alcune branche si stanno ormai strutturando nell’ambito del privato – dice Anna Rita Contessotto, ricercatrice del centro studi – a partire dalla riabilitazione: l’unità è stata praticamente smantellata e ridistribuita in questo modo». «Gli acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa – aggiunge – per oltre il 95% sono effettuati verso privati accreditati». Ma su questo Benazzi specifica che in diversi ambiti l'Usl della Marca sta attraendo sempre più pazienti da fuori provincia: «A cominciare proprio dalla riabilitazione, fino all’otorinolaringoiatria, la neurochirurgia, la cardiochirurgia, l’ematologia, la chirurgia plastica e maxillo facciale».

L’ACCUSA

Il sindacato, dal canto proprio, non punta il dito contro centri come il San Camillo, Giovanni XXIII, Park Villa Napoleon, La nostra famiglia e così via. Ma ritiene indispensabile iniziare a segnare una nuova traccia per scongiurare il rischio di ritrovarsi con una sanità troppo sbilanciata sul privato, fermo restando che si parla di centri accreditati e convenzionati.

Il problema parte dalla carenza di personale all’interno degli ospedali. Nell’Usl trevigiana mancano qualcosa come 200 infermieri. È vero che si sta procedendo all’assunzione dei professionisti usciti dall’ultimo concorso. Ma si sa già che non basteranno. «In più, il fabbisogno nella programmazione continua a scendere – incalza Contessotto – la dotazione organica del 2022 era pari a 6.773 (1.501 dirigenti medici e veterinari, ndr), mentre il fabbisogno di personale per il 2024 è sceso a 6.276 (1.276 dirigenti medici e veterinari, ndr)».

Di pari passo, sono calati anche i medici di famiglia (dai 527 del 2019 ai 483 dell’anno scorso), pediatri di libera scelta (da 103 a 95) e medici di guardia medica (da 147 a 105). Vuol dire aver perso quasi 100 camici bianchi sul territorio. È invece rimasto stabile l’acquisto di prestazioni da parte di specialisti ambulatoriali (Sumai). Mentre sono lievitati gli investimenti per le consulenze. Tra queste, anche gli incarichi a specialisti esterni in libera professione per coprire i buchi nei reparti (oltre 3,2 milioni nel 2022).

La musica per il sindacato non cambia troppo se si guarda ai costi per l’assistenza ospedaliera. Il 26% della spesa per incrementare la disponibilità di ricoveri va ai centri privati convenzionati. Si parla di oltre 42,6 milioni di euro solo per lo scorso anno (+3,1% rispetto al pre Covid). Il 60% è destinato alle case di cura private, quasi il 30% agli ospedali privati e il 10% a Ircss e policlinici privati. «Il bisogno di cure uscito dalla pandemia di fatto si sta riversando nel privato – tira le fila Vigilio Biscaro, segretario dello Spi Cgil di Treviso – lo spostamento sembra ormai inarrestabile. Il tutto mentre l’Usl punta giusto a tenere la macchina al minimo rispetto al fabbisogno di personale. Ma se si tiene una macchina al minimo, non si riuscirà mai a dare i servizi che dovrebbero essere garantiti».