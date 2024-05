TREVISO – Oltre 50 interventi all’anno per ridurre le lesioni e cancellare i segni delle ferite su persone rimaste vittime di incidenti stradali. Praticamente uno a settimana. Tanti sono i consulti che la chirurgia plastica di Treviso effettua in ambito ortopedico. Si tratta di una media. Ma con un picco in estate, legato all’uso di moto e bici. E purtroppo negli ultimi tempi il numero di incidenti stradali gravi è tornato a livelli da record nella Marca. Con l’ortoplastica è possibile intervenire quanto prima per ricostruire tessuti molli, ossei, vasi e nervi. C’è anche questo aspetto alla base del boom dell’attività, fino a più 15%, registrato l’anno scorso dall’unità di chirurgia plastica dell’ospedale di Treviso, diretta da Giorgio Berna. Ma non solo.

LE RICOSTRUZIONI

Il reparto trevigiano è riconosciuto come un’eccellenza per la ricostruzione immediata del seno in seguito a un intervento di asportazione del tumore: le due cose vengono sempre più spesso eseguite durante la stessa operazione, in collaborazione con la Breast Unit, diretta da Christian Rizzetto. Non a caso ogni settimana la chirurgia plastica riceve delegazioni di chirurghi in visita dall’estero. La prossima arriverà dal St Bartholomew's Hospital, ospedale di Londra, riconosciuto a livello europeo come riferimento in oncologia e cardiologia. Tra le ricostruzioni in ambito oncologico, poi, ci sono quelle garantite nel centro di otorinolaringoiatria di Vittorio Veneto e a Treviso, nella sede Iov di Castelfranco e nell’ospedale di Belluno. Più le ricostruzioni microchirurgiche nell’ambito testa-collo e maxillo-facciale. E, non da ultimo, gli interventi per la riduzione del seno di donne colpite da gigantomastia. Non per questioni estetiche, quindi, ma funzionali.

I NUMERI

A conti fatti, l’anno scorso la chirurgia plastica ha effettuato 1.500 prestazioni ambulatoriali in più rispetto al 2022. Fino a sfiorare quota 12mila. Si sommano a oltre 5mila prestazioni negli ospedali, tra visite e interventi (300 ricostruzioni del seno). Così l’unità del Ca’ Foncello è riuscita non solo a ridurre le liste d’attesa, accumulate in particolare con l'emergenza Covid, ma anche a interrompere la “fuga” dei pazienti e ad aumentare del 40% l’attrattività di persone da altre province e da altre regioni. «A livello generale c’è stata la presa di coscienza che c’erano delle fughe legate a tempi di attesa inaccettabili per le esigenze dei pazienti – spiega Berna – tra l’altro la chirurgia plastica si fa carico delle province di Treviso e Belluno, quindi un’area vasta con 1 milione di abitanti».

La svolta è arrivata con un nuovo impegno sul fronte del territorio. L’Usl ha aumentato le risorse a disposizione. E questo ha consentito il salto di qualità. «Siamo ad esempio intervenuti sul territorio, da dove arrivava una forte richiesta, con un medico della chirurgia plastica che è andato direttamente nel poliambulatorio di borgo Cavalli – specifica il primario – accorgimenti come questo hanno consentito di rispondere alle richieste della popolazione in tempi più brevi». L’attività è aumentata del 10% per quanto riguarda i residenti nella Marca. E addirittura del 15% per i pazienti in arrivo da fuori. Sul fronte della ricostruzione del seno, infine, la Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre) ha appena affidato proprio a Berna l’incarico di organizzare il Bra-day, giornata dedicata alla sensibilizzazione per la ricostruzione mammaria, previsto a Treviso per il 16 ottobre.