MANSUE’ - Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandato finendo la sua corsa contro un platano. L’incidente è successo stasera, poco dopo le 19,30, lungo via Naibo, nella frazione di Basalghelle. Alcuni automobilisti e gli stessi residenti, allarmati per il forte botto, hanno allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del Suem 118, oltre all’elicottero, e i carabinieri della locale stazione. Il 56enne alla guida dell'auto uscita di strada, una volta giunto in ospedale, è stato medicato e sottoposto al test alcolimetrico. Non è in pericolo di vita.