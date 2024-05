Morto di tumore Mario Tonini, storico dirigente di Cassamarca. Aveva 86 anni, mercoledì il funerale

TREVISO - E' morto Mario Tonini, storico dirigente di Cassamarca: aveva 86 anni e da qualche mese combatteva contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. Si è spento sabato 25 maggio, lasciando nel dolore la moglie Rosy e i tre figli Anna, Sara e Andrea. Il funerale verrà celebrato mercoledì 29 maggio, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Treviso. «Papà se n’è andato in pochi mesi - racconta la figlia Anna - è stata una cosa inaspettata per tutti perché fino alla diagnosi godeva di buona salute ed era ancora molto attivo».

Tonini era molto conosciuto e stimato in città. In passato aveva ricoperto anche il ruolo di vice direttore generale della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, dove ha lavorato fino al 1998, anno della pensione.



Chi lo ha conosciuto lo dipinge come una persona onesta e generosa. Al ritratto di dirigente scrupoloso, si affianca quello di un padre affettuoso. «In famiglia è sempre stato un punto di riferimento: mite, discreto, gentile - lo ricorda la figlia -. Ci ha trasmesso la sua grande passione per la musica classica: ricordo che me l’ha fatta ascoltare fin da bambina». «Se oggi sono una musicista è soprattutto grazie a lui» aggiunge Anna, flautista e pianista.

Proprio il connubio tra l’amore per l’arte e la competenza a livello gestionale che aveva spinto l’ex presidente di Fondazione Cassamarca, Dino De Poli, a consegnarli le chiavi della Civibus, la società strumentale di Cassamarca che gestiva il patrimonio immobiliare, di cui è stato amministratore unico. «Una grande perdita - ha affermato Gianfranco Gagliardi, ex presidente di Teatri Spa e membro del consiglio di indirizzo di Cassamarca - Una figura retta con cui ho condiviso tante esperienze positive».