Conegliano. Cieca dalla nascita e paraplegica, Patrizia si è laureata a pieni voti e ha scritto il suo terzo libro ma non riesce a leggere il Braille

CONEGLIANO (TREVISO) - Cieca dalla nascita e paraplegica costretta in carrozzina. Non può leggere Braille perché ha le mani deformate. E' una storia di resilienza e di caparbietà quella di Patrizia Giacometti, 49 anni, laureata a pieni voti in Lettere. Ieri, 25 maggio, nei locali delle Cantine Furlan ha presentato il suo terzo libro dal titolo "Con gli occhi del cuore" alla presenza di un centinaio di persone. Il libro dedicato alla memoria della dottoressa Cristina Giandon che definisce "il faro della mia vita".

«Una forza d'animo che ci fa riflettere sulle nostre capacità di reagire alle difficoltà - ha detto il sindaco di Conegliano, Fabio Chies -. Patrizia con il suo libro apre il suo cuore e ci insegna che nulla è impossibile con la forza di volontà. Grazie Patrizia per essere così forte e determinata. Sei un vero esempio».

Il libro, 88 pagine, usando le iniziali del suo nome, racconta episodi legati alla sua vita: Perseveranza, Ascolto e così via fino alla fine dell'opera illustrata dallo zio Giorgio Schincariol.