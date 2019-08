Il "giallo" del pitone in libertà: fuga o abbandono dei proprietari?

Potrebbe essere una fuga o un caso, ormai frequente, di abbandono volontario. Nella zona di Castello di Godego ( Treviso) è in corso la ricerca di un pitone di un metro e 70 centimetri di lunghezza, uscito per cause da precisare dalla sua dimora in cattività. Sul posto sono in corso ricerche da parte di Polizia municipale, Carabinieri e Servizio veterinario della Usl locale, ma non mancano cittadini, che volontariamente stanno perlustrando la zona.



Del fatto sono stati informati anche i vigili del fuoco. L'abbandono di rettili «domestici» anche nel Trevigiano rappresenta una casistica che sta rapidamente scalando quella più nota e sempre consistente di mammiferi comuni come cani e gatti.

