CASTELFRANCO - Doveva essere finalmente una domenica all'aria aperta ma si è trasformata in tragedia per N. F., un pensionato di 76 anni residente a Villarazzo di Castelfranco, che è stato investito da un furgone a poche centinaia di metri da casa e scaraventato nella scarpata che costeggia la Postumia. Si trova in gravi condizioni: dopo il ricovero all'ospedale Ca' Foncello è stato portato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi rimane riservata.



Il furgone che ha travolto l'anziano, probabilmente urtandolo con lo specchietto, poi ha proseguito la sua corsa e non si è fermato a prestare soccorso. Sulla dinamica, ma soprattutto su questo oscuro particolare, sta indagando la polizia stradale di Castelfranco, giunta sul posto assieme ai sanitari del Suem 118, decollati dall'aviosuperficie del nosocomio trevigiano.



L'INCIDENTE

L'incidente si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 16, al km 32 della strada regionale 53 via Circonvallazione ovest, in pratica vicino alla concessionaria Gazzola, ex Deniro, zona Poisolo, già teatro di un incidente mortale qualche anno fa. Il pensionato, secondo una prima ricostruzione degli eventi, stava camminando sul ciglio della strada in direzione est. Probabilmente aveva approfittato della bella giornata di sole per fare quattro passi, visto e considerato che abita poco lontano dal luogo dell'incidente. Mentre stava camminando a bordo strada a un certo punto è stato urtato, probabilmente con uno specchietto, da un furgone scuro che stava transitando nella stessa direzione. L'impatto è stato molto violento perché lo specchietto è saltato (è stato infatti trovato poco lontano dagli agenti della Polstrada) e l'uomo è stato scaraventato nella scarpata che costeggia la regionale. Alcuni testimoni hanno riferito che il furgone dopo l'impatto ha continuato la sua corsa. Da capire se l'abbia fatto intenzionalmente o meno. «Ha proseguito la sua corsa dopo l'urto - ha spiegato un testimone - andando in direzione Treviso». Comunque su questo punto indagano gli agenti della Polstrada di Castelfranco.



L'INTERVENTO

Intanto sempre i testimoni dell'incidente, alcuni automobilisti di passaggio, hanno dato l'allarme e sul posto è giunta subito l'ambulanza del pronto soccorso di Castelfranco che ha preso in carico il ferito, visibilmente in gravi condizioni. Un trauma cranico oltre alla frattura di una gamba e di un braccio. Vista la situazione i sanitari hanno fatto intervenire l'elisoccorso di Treviso che è atterrato in un campo vicino al luogo dell'incidente. Hanno sistemato la barella all'interno dell'elicottero e sono volati all'ospedale trevigiano dove il ferito è stato ricoverato e ora è in prognosi riservata. Questa mattina i sanitari decideranno il da farsi. Sul fronte delle indagini invece gli agenti della polizia stradale di Castelfranco stanno cercando di ricostruire l'accaduto, ma soprattutto di individuare chi fosse alla guida del furgone pirata.

