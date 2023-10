Motta di Livenza. Odori strani dalla casa: i vicini danno l'allarme e scoprono che Piergiorgio De Bortoli è morto da tre giorni

MOTTA - È stato trovato senza vita nella sua abitazione. La morte probabilmente risale a tre giorni fa. La scoperta nel primo pomeriggio di giovedì a San Giovanni nell'appartamento di un condominio poco lontano dal capitello di via Madonna della Seggiola. Si è spento così, per cause naturali, Piergiorgio De Bortoli, 64 anni, volto noto in paese.

Era sempre presente in centro insieme agli amici, con cui amava trascorrere qualche ora in compagnia, magari al bar di piazzetta Predonzani o in quello di piazza San Rocco. Per diverso tempo aveva lavorato al centro di raccolta rifiuti in via Marche, in zona industriale. Aiutava gli utenti a differenziare le varie tipologie di rifiuto. Aveva sempre il sorriso e si fermava volentieri con amici e conoscenti a fare due chiacchiere e a commentare i principali fatti del paese.

L'ultima volta era stato visto in piazza San Rocco domenica scorsa. Da inizio settimana non rispondeva al telefono né al citofono. Giovedì dopo pranzo i vicini, notando odori strani provenire dal suo appartamento, hanno allertato i soccorsi. Da lì la tragica scoperta. La notizia ha fatto il giro del paese. Costernazione e cordoglio sono stati e espressi anche da parte della locale sezione dei Carabinieri in congedo, guidata dal presidente Valter Strappazzon, di cui Piergiorgio faceva parte avendo servito l'Arma in gioventù. Piergiorgio verrà ricordato nella S. Messa di mercoledì 11 ottobre alle 9 nella Chiesa di San Giovanni. Seguirà poi la tumulazione delle ceneri nel cimitero di San Giovanni. La famiglia ringrazia fin d'ora quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. (gr)