MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) – Quel “selfie dell’amore”, come immaginavano, ha scatenato i “leoni” da tastiera. Quel bacio tra due ragazzi, per giunta neanche una coppia, diventato poi la foto-simbolo della festa di San Valentino di Motta, si è trascinata addosso l’odio anomimo dei social. Che i due protagonisti, Carlo Morettin e l’amico Giovanni, prendono con filosofia. «Basta odio sui social, siamo pronti a confrontarci con chi ha commentato la nostra foto, per dirla così, in maniera poco elegante. Anzi, li invitiamo a cena».

LA STORIA

Il giovane commerciante di Motta, con l’amico Giovanni, ha vinto giorni fa il concorso fotografico “Selfie dell’amore”, organizzato, come ogni anno a San Valentino, dall’associazione ViviMotta. Carlo e Giovanni che si sono fatti ritrarre mentre si baciano sulle labbra. Una foto che, al momento della chiusura del concorso, aveva stravinto il contest con quasi 400 “like”. Un modo scherzoso per sottolineare l’affettività che può esserci anche tra due semplici amici: Giovanni ha la fidanzata, mentre Carlo ha il suo ragazzo. Dopo la notizia della foto vittoriosa pubblicata sul Gazzettino, sono stati parecchi i commenti social, anche apertamente ostili e dai toni accesi e risentiti. Carlo fa spallucce, ma non chiude gli occhi. La prende non solo con una certa ironia, ma è pronto a offrirle una cena a chi gli ha dedicato, si fa per dire, il proprio “pensiero”.

L'INVITO

Invito a cena con… chiarimento? «Visto che i commenti sotto il post del Gazzettino sono stati infuocati, io e Giovanni abbiamo deciso di invitare a cena i due migliori dei peggiori commenti ricevuti. Stiamo vedendo in queste ore di fare selezione. Poi sceglieremo i ‘vincitori’, pubblicheremo nei nostri social il testo che ci hanno “dedicato” e li inviteremo a cena con noi. Sarebbe bello se accettassero». Questi commenti vi hanno ferito? «Non ci siamo scaldati, capiamo anche noi che questo tipo di commenti sono da tenere in considerazione fino a un certo punto. Tuttavia ci piacerebbe mantenere la questa vicenda sul piano goliardico. Abbiamo vinto una cena grazie al concorso di ViviMotta? Ebbene abbiamo deciso, quella sera, di pagare di tasca nostra pure noi una cena all’Eccellentissimo ai due hater che giudicheremo autori del “migliore” dei peggiori post che abbiamo letto nei nostri confronti».

L’IDEA

Un’iniziativa che non sembra figlia del risentimento. «Figuriamoci. Alla fine ci piacerebbe mantenere un profilo divertito. Noi invitiamo a cena queste persone, che contatteremo personalmente per invitarle. Nella consapevolezza che molto difficilmente accetteranno». E se non fosse così? Se si presentassero? «Saremmo contenti, lo diciamo, stavolta, senza ironia. Perché se accettassero sarebbe un’occasione di confronto più unica che rara».