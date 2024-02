Carlo e Giovanni si sono baciati sotto un grande cuore di San Valentino, seduti su un divano rosso proprio in pieno centro, nel sottoportico del Toresin, vincendo così il concorso “Selfie dell’amore”, organizzato ogni anno per la festa degli innamorati dall’associazione Vivi Motta (che raggruppa commercianti, amministrazione comunale, associazioni di categoria, enti locali). Carlo e Giovanni, tuttavia, non sono una coppia, ma grandi amici. Da sempre.



LA STORIA

Il biondo Carlo Morettin, mottense, è molto conosciuto: per anni organizzatore di eventi, di recente ha avviato con un collega in zona industriale sud il negozio Spaccio Alimentari Riuniti in via Magnadola. «Avevo messo in preventivo che l’immagine avrebbe potuto ricevere numerosi “mi piace” in virtù del soggetto ritratto. Ma non era scontato, comunque non la vittoria. In questo caso sono ritratto con Giovanni, che è un mio caro amico. Io ho un altro ragazzo, invece Giovanni è fidanzato con la sua ragazza. Si è prestato al gioco con leggerezza e divertimento». I motivi? «Volevamo evidenziare l’importanza del valore affettivo anche in una normale amicizia tra due uomini, perché no? A volte tra i maschi c’è una certa ritrosia nel dimostrare affettività, pur se circoscritta al solo piano dell’amicizia. Un messaggio non scontato, ma secondo noi importante». E se qualcuno trova «sconveniente la foto di due ragazzi che si baciano, è un problema suo. Credo che Motta sia pronta per questo tipo di messaggi - chiude Carlo –. Non ho nessun problema a essere come sono. Ritengo sia necessario avere rispetto per sé stessi e cercare di riconoscere il proprio valore anche nella comunità in cui si vive. Tutto qui».



L’IDEA

Il concorso di San Valentino, per Carlo Morettin, «è stata una bella iniziativa», anche perché in palio c’è una cena al ristorante mottense Eccellentissimo: «Ho apprezzato molto la possibilità della cena. Ma ho apprezzato soprattutto il fatto che i commercianti lavorino per la propria comunità. Anzi, spero che un domani l’iniziativa possa crescere, e magari molti altri commercianti si faranno fotografare sul divano, insieme. Ritengo un bel modo anche per sentirsi comunità, ognuno con la propria individualità». Come confermato dal presidente dell’associazione Vivi Motta Marco Andrighetto, Carlo e Giovanni hanno ottenuto 387 preferenze. Il 2. premio, offerto dal locale Be-Live, è stato vinto da due bimbe mentre il 3, da un gruppo di bambini vestiti in maschera (premio del negozio Gatta Ci Kova).