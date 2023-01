Pedemontana, l'onorevole Berlato scrive al ministro Carlo Nordio: «Serve un tribunale ad hoc nel palazzo della giustizia di Bassano»

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - «Serve un tribunale Pedemontana e va fatto nella cittadella della giustizia di Bassano del Grappa». A chiederlo è l'onorevole Sergio Berlato al ministro Carlo Nordio. «Facendomi interprete e portavoce dell'unanime sentire dei cittadini e degli avvocati componenti il Comitato per la istituzione del Tribunale della Pedemontana di Bassano del Grappa, ho provveduto a scrivere al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per sottoporgli la necessità di istituire il Tribunale della Pedemontana Veneta».

La richiesta per Nordio messa nero su bianco

Queste le parole scritte in una nota del parlamentare europeo Sergio Berlato. «Il Comitato - rileva -, di concerto con la Regione Veneto, si era fatto promotore qualche anno fa dell'istituzione dell'ottavo Tribunale del Veneto da allocarsi nella cittadella della giustizia di Bassano del Grappa, costata alla collettività circa 20 milioni di euro e costruita prima della riforma per la soppressione dei tribunali periferici, voluta dal Governo Monti». «La creazione del nuovo Tribunale della Pedemontana Veneta - conclude Berlato - assorbendo una parte della competenza territoriale dei tre tribunali di Treviso, Vicenza e Padova, consentirebbe da un lato di incrementare l'offerta di giustizia nella Regione Veneto e, in particolare, nelle province a più alta concentrazione di imprese, dall'altro di rendere assai più efficienti i tribunali dei capoluoghi di provincia».