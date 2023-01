Pedemontana, finiti i lavori. Luca Zaia: «Ora è solo questione di carte. Contiamo di aprire in primavera»

Finiti i lavori sulla Pedemontana, manca solo la parte dei collaudi e poi si aprirà ufficialmente il percorso unico che unisce la Spv all'autostrada A27. A dirlo è stato questa mattina, 22 gennaio, il governatore del Veneto, Luca Zaia dando così un ulteriore aggiornamento sull'iter del cantiere. «I lavori sono conclusi, ora il tema sono i collaudi e la connessione tra gestori. Si tratta di una questione di carte che non riguarda la Regione Veneto, possiamo dire però che a febbraio si apre - ha spiegato il presidente Zaia - Avremo questo innesto e contiamo di aprire in primavera fino a Montecchio, ripeto non è però appalto nostro».