TREVISO - Caro cioccolato. Quest'anno la Pasqua non vedrà il trionfo delle uova dolci sulle tavole italiane. C'è in atto un nuovo trend che vede prevalere i lievitati ma soprattutto stanno cambiando le abitudini, anche per i trevigiani. E i nonni non regalano più un uovo a testa ai propri nipoti, spostando l'attenzione dai dolci ad altri prodotti. Senza dubbio c'è un tema di aumenti nelle materie prime, ma anche di nuove tendenze nutrizionali. Nell'immaginario collettivo focaccia e colomba hanno meno calorie e quindi promettono una trasgressione più controllata.

IL FENOMENO

Chi però decide di investire sul cioccolato, lo fa ai massimi livelli. Le uova artigianali e su misura non hanno subito la flessione dei prodotti della grande distribuzioni. E la sorpresa è a volte stupefacente: dal telefonino (acceso) all'anello. Cioccolato in flessione rispetto allo scorso anno, per l'uovo industriale, venduto al supermercato e nei negozi l'aumento è stato dal 10 al 15%. Sarà forse per questo che - come sottolinea l'indagine nazionale Coldiretti - la sfida tra i dolci di Pasqua viene vinta dalla colomba, che sarà presente sul 69% delle tavole, rispetto al 63% dell’uovo di cioccolato che quest’anno fa segnare rincari record. Senza dubbio la vendita di uova confezionate è in flessione. Mentre tiene la richiesta di uova personalizzate.

LA SVOLTA

Alessandro Ardizzoni ha confezionato trenta uova "su misura" nell'ultima settimana. «Ho dovuto dire di no almeno ad altrettante richieste. I motivi di questa flessione sono diversi secondo Ardizzoni. Anzitutto non si regala più di prammatica l'uovo di cioccolato. I nonni non comprano più molte uova, magari si fa il regalo di un uovo cumulativo e si investe in altro». L'altro, nello specifico, sono i lievitati. Colomba e focaccia hanno subito un incremento importante. A discapito della cioccolata. Prezzi e qualità. «Se poi si decide di investire nell'uovo di cioccolata si opta per quello artigianale. Il primo motivo è che alla fine la differenza di prezzo è relativamente contenuta. Le uova di marca vengono vendute a circa 80 euro al kg, le uova artigianali da noi sono 100 euro al kg. Però le persone sanno di avere un cioccolato di qualità molto alta e soprattutto possono decidere foggia, decorazione e quale tipo di sorpresa inserire». Ogni pasticcere ha il suo cioccolato di preferenza. Ardizzoni usa per il fondente cioccolato svizzero (nel dettaglio un Maracaibo classificato 64%) e per il latte il Lactè superiore 38%, per il bianco un Edelweiss. Ma il bello viene quando si parla della sorpresa. «In genere è il cliente che ci porta l'oggetto da inserire nell'uovo. Quest'anno sono stati tutti abbastanza morigerati: piccoli oggetti come farfalle o cose di questo genere. Ma nel passato abbiamo inserito anelli, persino un ombrellino telescopico, oggetti, sorprese davvero particolari». Il massimo della stranezza? «Un telefonino già acceso, che è suonato nell'atto di scartare l'uovo». La sorpresa sbagliata? «Una boccetta di profumo: nonostante fosse sigillata, il profumo ha impregnato il cioccolato. Molto raffinato ma decisamente immangiabile». Per fare un uovo di Pasqua servono un paio d'ore e per la decorazione ci vogliono altri 20 minuti. Le decorazioni possono riportare disegni e frasi. Il processo artigianale ha tempi e modalità non compatibili con l'ordinativo last minute. Ed è per questo che le pasticcerie si trovano in difficoltà se le famiglie decidono di investire nell'uovo di cioccolata in zona Cesarini. Anche per i lievitati, comunque, l'ordinazione è consigliata. In caso estremo si può ripiegare sull'uovo vero, assoluta star della tavola pasquale. Gli italiani spenderanno per le uova circa 130 milioni di euro grazie a una produzione quasi interamente Made in Italy. A spingerne il consumo sono anche gli studi che le riconoscono come un alimento sano, equilibrato e “taglia grassi”.