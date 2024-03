Pasqua, i vigili del fuoco di Treviso donano le uova di cioccolato ai bimbi ricoverati in pediatria

TREVISO - Uova di Pasqua per i bimbi ricoverati in pediatria all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Questa mattina, 29 marzo, i vigili del fuoco di Treviso hanno fatto visita ai piccoli che si trovano nel reparto di pediatria-pediatria oncologica del nosocomio trevigiano per donare loro delle uova di cioccolato. Unitamente alla consegna dei dolci, è stato anche dato l'assegno con i fondi delle donazioni raccolte nell'esposizione del presepe dei vigili del fuoco. La somma è stata devoluta all'associazione "Per mio figlio" che si occupa di gestire l'oasi di pediatria.