Treviso. Sta per diventare papà, giudice lascia l'aula. Rinviati tutti i processi

TREVISO - Sta per diventare papà, il giudice lascia il collegio e va ad assistere alla nascita del suo secondogenito: rinviati tutti i processi. E' questo quanto è accaduto questa mattina, 4 marzo, nel palazzo di giustizia di Treviso. Il giudice ha abbandonato la postazione dove era impegnato con altri due colleghi in una serie di udienze penali per andare in ospedale per stare vicino alla sua compagna entrata in travaglio per dare alla luce il loro secondo figlio. A determinare questo insolito incoveniente che ha fatto slittare tutti i processi previsti per la mattinata, è stata la notizia arrivata telefonicamente al magistrato sull'imminente nascita del suo secondo bimbo. Ad essere rinviati sono state anche alcune sedute rilevanti, in tutto tre previste per questa mattina. Tra queste il caso di maltrattamento su minori.