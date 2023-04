Aurora Ramazzotti mamma, come sta dopo il parto? Lo "stop” ai social: «Sto recuperando. Torno appena avrò capito cosa è successo»

«Sto recuperando. Assaporando questo vento di vita nuova». È diventata mamma il 30 marzo Aurora Ramazzotti e ora sta cercando di prendere le misure con questa nuova dimensione come spiega ai fan su Instagram. Cesare Cerza è venuto al mondo giovedì e ora per mamma Auri e papà Goffredo è tutta una novità. «Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri», continua. «Torno appena avrò capito meglio cos'è appena successo».

Aurora Ramazzotti e il parto, cosa sappiamo? Dal post di Michelle Hunziker alla dedica di Goffredo, i dettagli del dolce evento

Aurora ramazzotti mamma, come sta?

Nonostante non sia tornata a pieno ritmo sui social la 26enne aggiorna i suoi fan con qualche scatto del neonato. Emozione alle stelle anche per nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti che hanno condiviso su Instagram le foto del nuovo arrivato. Ora mentre la conduttrice assieme all'amico storico di Aurora, Tommaso Zorzi, e a nonna Ineke (mamma di Michelle e bis nonna di Cesare), stanno raggiungendo la neo mamma, Aurora spiega ai follower del motivo per cui ha deciso di partorire in Svizzera nella clinica Sant'Anna a Sorengo.

«Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto, io sono nata lì», ha raccontato nel suo ultimo video apparso su Tik Tok.