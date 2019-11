Sindaci in prima linea contro i furti: «Qui da noi è necessario l’esercito»

di Paolo Calia

IL COLPO ANCHE A CASA DELL'EX SINDACO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Sono favorevole a tutto ciò che possa essere utile a garantire la sicurezza. Quindi, se serve anche rafforzare la presenza dell’esercito e formare pattuglie miste con le altre forze dell’ordine, facciamolo. Sarà un tema che porterò al prossimo al prossimo tavolo sicurezza in Prefettura».per contrastare l’che si sta abbattendo su Treviso e la Marca, va molto sul pragmatico. E vedrebbe bene una versione rafforzata dell’operazione “Strade Sicure” avviata già da qualche anno con un mezzo che gira tra Casier, Treviso e Oderzo. Più soldati di pattuglia, sia quando cala la sera che di notte, rappresenterebbero invece un’aliquota di divise in più che, nell’ottica del sindaco trevigiano, male non farebbero.