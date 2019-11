Colpo in casa Gobbo rubati soldi e armi «Li ho trovati dentro»

di Nicola Cendron

TREVISO Era rientrato a casa ma una volta aperta la porta d’ingresso ha subito percepito che c’era qualcuno all’interno e l’ha istintivamente richiusa. Erano i ladri, “topi d'appartamento” che si sono dileguati con un bottino ingente di denaro, preziosi, armi e munizioni ad uso sportivo. A vivere questa terribile esperienza, purtroppo comune a tanti residenti nella Marca in queste settimane, è stato l’ex sindaco di Treviso ed ex segretario della Liga Veneta, Gian Paolo Gobbo, 70 anni. A colpire nella sua abitazione di via Largo Molino, a Fontane di Villorba, è stata una banda di malviventi, almeno due quelli visti e probabile che ce ne sia stato un terzo a fare da palo.