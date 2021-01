Personale introvabile, azienda edile crea la sua scuola ponteggi: «Col superbonus lavoro garantito»

PAESE - Una società specializzata nei ponteggi speciali per edilizia Euroedile, di Paese (Treviso), per superare le difficoltà nell'individuazione di figure professionali specifiche e poter così far fronte alla crescita di ordini, ha avviato un percorso di formazione interno retribuito della durata di tre mesi per gruppi di candidati composti da non più di sei aspiranti all'assunzione. Il periodo di stage, che inizierà con la formazione didattica in aula, si concluderà con un'adeguata permanenza in un cantiere per esercitare sul campo le nozioni acquisite nelle precedenti settimane in aula e in magazzino. I nuovi ordini, rileva il titolare, Nereo Parisotto, sono soprattutto collegati alle richieste di interventi incentivati dal Bonus 110% per la riqualificazione energetica ed antisismica degli edifici.

Ultimo aggiornamento: 14:47

