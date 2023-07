ODERZO - Le stelle sono apparse sulla strada in via Mazzini. Una costellazione che inizia dal lato di piazzale della Vittoria per poi svoltare a destra, lambire l’aiuola sagomata a fagiolo e terminare verso via Roma. Tanti ieri si chiedevano cosa vogliano dire quelle stelle a sei punte che richiamano il sigillo di Salomone; i più precisi a riflettere se siano ammesse dal codice della strada. La sindaca Maria Scardellato e l’assessore ai Lavori Pubblici Lara Corte spiegano che la decorazione, anticipata quando fu presentato il progetto, ha uno scopo preciso: quello di identificare un’area in modo specifico, per sottolineare che si tratta di una zona urbana, connotata da elevata residenzialità, con tante persone che vanno a piedi o in bicicletta e dunque, in quel tratto di via Mazzini verso via delle Grazie bisogna procedere a velocità ridotta; tanto che viene introdotto il limite dei 20 all’ora.



LA DECISIONE

«Il codice della strada – spiega l’assessore Corte – ammette che ci siano delle isole ben delimitate all’interno di un contesto cittadino. “Isole” tramite le quali si vuol dare una connotazione. In questo spazio cittadino chi è al volante deve percepire che si trova in uno spazio leggermente diverso rispetto al resto della città. In questo tratto vi è una spiccata residenzialità, visti i molti condomini presenti. Ci sono persone che a piedi raggiungono i diversi uffici o il vicino parcheggio di piazzale della Vittoria, ci sono ciclisti. Si deve tener conto di questo, senza peraltro che il traffico ne venga penalizzato, tanto che la strada rimane a doppio senso. L’aiuola a fagiolo è stata risagomata facendo guadagnare circa 40 cm in più alla carreggiata». I lavori non sono ancora terminati. «Manca il completamento del verde – precisa Corte – adesso la semina non è possibile, verrà effettuata in autunno. Si interverrà seminando il prato fiorito anche in piazzale Europa lato condomini».



LE REAZIONI

L’opposizione annuncia un esposto alla Corte dei Conti: «Se non è stata chiesta l’autorizzazione al Ministero dei Lavori pubblici per questa nuova segnaletica, andrà rimossa - spiega Marco De Blasis (M5S) - In questo caso potrebbe configurarsi un danno erariale per i soldi spesi». Nei social intanto i commenti si sono scatenati. Chi tirando in ballo i celebri biscotti adorni di stelline e chi la notte di San Lorenzo. C’è chi interpreta il decoro a terra come l’intenzione di ricucire e collegare visivamente i due fronti della strada e far percepire quello spazio come un’area pedonale, per far rallentare le auto. «Sarà uno spazio dedicato alla coesistenza e non solo all’automobile» aveva evidenziato la professoressa Paola Viganò nel suo intervento di presentazione del lavoro (il video è tuttora online su YouTube). «Prima di giudicare – rilancia serena la sindaca – lasciamo concludere l’opera e fidiamoci di chi sa fare il proprio lavoro. La professoressa Viganò è una delle più grandi urbaniste d’Europa. Ricordo ancora le polemiche quando abbiamo sistemato l’incrocio del Gattolè. Adesso è fra i luoghi più vissuti in città e tutti lo apprezzano. Per non parlare dell’intervento piazza Castello, piazzale Europa. Adesso poi che è stata rifatta anche la passerella sul fiume diciamo che tutto è molto gradevole e funzionale. Ciò che mi stupisce sono le proteste che arrivano dai giovani, che dovrebbero essere i più aperti e curiosi rispetto alle novità. Quanto all’accusa di non aver informato i cittadini, il progetto è stato presentato, il video è su Youtube». E si vedono i decori a stelline. «I progetti vengono presentati ma i cittadini non ci sono» dice la sindaca.