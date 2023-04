Volontario e tifoso del Treviso Calcio. E' morto il "nonno angelo" Giancarlo Bisetto

TREVISO - Si è spento venerdì alla Casa dei Gelsi, Giancarlo Bisetto, 77 anni appena compiuti, grandissimo tifoso biancoceleste e volontario, volto della nostra ultima campagna abbonamenti del Treviso calcio. Giancarlo era anche conosciuto come “nonno angelo” per aver sorvegliato l’entrata e l’uscita da scuola di tanti bambini trevigiani come nonno vigile. L’assessore Silvia Nizzetto lo ricorda con queste parole: «Uomo tenace, sincero, carico di energia e felice di vivere appieno ogni giornata. Aggrappato alla vita fino all’ultimo respiro, indimenticabile per la sua dedizione al servizio dell’intera comunità a 360 gradi». L’assessore lo ricorda quando prendeva per mano i suoi figli e li aiutava ad attraversare la strada per raggiungere la scuola. A scuola ci entrava anche per raccontare la storia dei bachi da seta e la vita dura del lavoro del passato, con le sue tradizioni ma anche con i momenti di festa. In molti lo hanno visto all’opera al parco, quando si prendeva cura delle piante oltre ad aprire e chiudere. E c’è chi, su Facebook, lo ricorda quando staccava biglietti prima delle partite di calcio. «Giancarlo per me era “Gianni”, sempre presente, attento e preciso che aveva una riconoscenza incondizionata verso il nostro territorio» conclude l’assessore Nizzetto. Innamorato della famiglia e della sua Treviso, lascia la moglie Vilma e i cinque figli, Monica, Stefano, Christian, Manuel e Silvia con gli adorati nipoti. L’ultimo saluto sarà dato mercoledì prossimo, alle 15, nella chiesa di San Paolo.