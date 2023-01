CAVASO (TREVISO) - È morto dopo tre giorni di agonia, Primo Bavaresco, 70 anni di Cavaso del Tomba; lascia la moglie e tre figli. L'uomo sarebbe diventato nonno tra poco. L'incidente lo scorso 14 gennaio, nel bosco di proprietà nel territorio di Pederobba, in località Monfenera, che l'anziano stava curando, probabilmente approfittando di una giornata prefestiva per svolgere alcuni lavori pesanti nella sua proprietà. Da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi. Nella sera di ieri, la notizia della morte, anche se già dal tardo pomeriggio si erano affievolite le speranze.

L'incidente

L'incidente era avvenuto poco dopo le 13.10, mentre l'uomo puliva il bosco. Bavaresco è stato colpito dal tronco di un albero appena tagliato, che stava assicurando a un carrello di trasporto. Forse per una distrazione, il tronco è scivolato dal mezzo, rovinando addosso all'anziano, che nulla ha potuto fare per ripararsi. Ad acuire il tragico incidente, anche un arresto cardiaco da cui l'uomo sembrava però essersi ripreso grazie al pronto intervento dei soccorritori che erano riusciti a far ripartire il cuore, e un trauma cranico. Un quadro diagnostico dunque pesante, che aveva portato il 70enne a essere prontamente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A dare l'allarme erano stati gli stessi famigliari, presenti al momento dell'incidente, che si erano resi subito conto della gravità della situazione e avevano allertato i soccorsi. Oltre al Suem Pedemontana Emergenza ODV di Pieve del Grappa, intervenuto con prontezza, si era alzato anche l'elisoccorso di Treviso ed erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Non sono emerse responsabilità di terzi nell'accaduto.

Incidenti con gli alberi, i precedenti

L'incidente dello scorso sabato a Pederobba, è solo l'ultimo di una serie di episodi che, nelle ultime settimane hanno riguardato persone più o meno giovani al lavoro nelle loro proprietà. Nell'ultimo giorno dell'anno, un incidente per alcuni versi analogo ma con esito ben diverso, si è verificato a Ponte di Piave, in un terreno agricolo. In questo caso il 53enne coinvolto, era caduto da un albero, riportando un forte trauma toracico e anche in quel caso si era reso necessario l'intervento dell'elicottero. E sempre l'elisoccorso era intervenuto a inizio dicembre per salvare un uomo di Volpago, caduto mentre stava dipingendo l'esterno della propria abitazione. Non si conosce ancora la data delle esequie dell'anziano, molto conosciuto a Cavaso del Tomba, anche perché appassionato cacciatore.