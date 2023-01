Incidente a Pederobba. Anziano schiacciato dall'albero che stava potando, trasportato con l'elisoccorso in ospedale. E' gravissimo

PEDEROBBA (TREVISO) - Terribile incidente a Pederobba oggi, 14 gennaio, poco dopo le 13. Un uomo 70enne stava potando in via Monfenera quando qualcosa è andato storto ed è stato travolto dall'albero su cui stava lavorando. Immediata la chiamata ai soccorsi. L'anziano è stato colpito da un arresto cardiaco subito dopo l'incidente. L'immediato arrivo dei sanitari del Suem 118 ha permesso di tenerlo in vita e di elitrasportarlo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono gravi.