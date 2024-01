MASER (TREVISO) - Maser dice addio a Pietro Vettor, spentosi il giorno dell’Epifania all’età di 93 anni, un autentico tuttofare in paese e sempre pronto a dare il suo aiuto a chi glielo chiedesse con piccole manutenzioni. Da tutti conosciuto come “Piero Tesser”, dal mestiere del nonno che cuciva tessuti, Vettor è stato cofondatore negli anni Sessanta dell’antica sagra di San Graziano, continuando poi a collaborare attivamente alla riuscita della festa. Grande appassionato di musica, cantava nel coro parrocchiale. Lascia la moglie Vilma, i figli Lorella, Vanda e Valter, le sorelle, i generi e numerosi cugini e nipoti.



DA BAMBINO IN MINIERA

Pietro Vettor ha iniziato a lavorare da giovanissimo, ad appena 12 anni, nella vecchia miniera del sentiero “Mostaccin” di Maser. In seguito è stato fontaniere del Comune, ovvero operaio addetto alla sistemazione delle reti di distribuzione d’acqua, ed era solito intervenire per risolvere problematiche dell’utenza comunale. La sua vita lavorativa è però trascorsa per la gran parte degli anni all’azienda Ocsa di Crocetta del Montello, specializzata nella produzione di tubi d’acciaio, in cui ha ricoperto la mansione di operaio. Una volta andato in pensione, si è dedicato alla famiglia e alla sua comunità. Anche se non era né alpino né cuoco, in occasione delle adunate si adoperava per preparare a tutti il pranzo. Stessa cosa avveniva quando, annualmente, il comitato festeggiamenti di Maser organizza la sagra di San Graziano.