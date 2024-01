Ravenna, donna si butta dal nono piano di un palazzo insieme alla figlia: la bimba di 6 anni è morta e lei è gravissima

Dramma a Ravenna. Una donna si è buttata da un piano alto di una palazzina, assieme alla figlia di sei anni, che è morta.

È successo in via Dradi, a ridosso del centro. La donna potrebbe aver utilizzato una impalcatura esterna che cinge il palazzo. Sul posto, la Polizia e le ambulanze del 118. Per ora si sa che il marito, in casa nel momento della tragedia, non si è accorto di nulla. L’intera facciata del palazzo è coperta da impalcature per lavori di ristrutturazione: probabilmente le stesse hanno rallentato la caduta della madre, che per questo non è morta sul colpo.