Morgan Algeri morto nel lago di Como insieme a Tiziana Tozzo. Il socio: «Era addestrato per tornare a galla, ho perso un fratello»

Il dramma del lago di Como. «Ho perso non solo un amico e un socio, ma anche un fratello. Ci sentivamo tutti i giorni, anche sabato, e non sapevo avrebbe trascorso la serata a Como né che frequentava una donna: me l'avrebbe confidato. Per questo pensiamo tutti fossero al primo appuntamento. Me l'hanno confermato anche la famiglia, i suoi amici d'infanzia e pure una coppia con cui aveva passato il Capodanno e per cui, fra pochi giorni, sarebbe dovuto essere il loro testimone di nozze». Lo racconta Alessio Pengue, amico e socio di Morgan Algeri, l'uomo di 38 anni morto sabato notte con Tiziana Tozzo, finendo con la sua Mercedes Gls nel lago a Como.

Coppia morta nel lago di Como, la ricostruzione: dall'incontro al guasto dell'auto, cosa è successo a Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

Tiziana Tozzi e Morgan Algeri morti nel lago di Como, chi erano: lui pilota, lei impiegata. L'amore per i figli e il tragico primo appuntamento

«Morgan - spiega - si sottoponeva ogni anno a corsi di aggiornamento di “Water escape training”, che servono a imparare come uscire da un aereo finito in acqua e con l'abitacolo ribaltato: se non ce l'ha fatta Morgan a venir fuori dalla sua Mercedes finita nel lago, vuol dire che proprio non c'era modo di farlo. Perché se c'era una persona addestrata, quella era lui. E questo fatto mi sconvolge ancora di più». La Mercedes Gls era stata acquistata circa tre mesi fa in leasing: «È dunque falso che Morgan avesse noleggiato quell'auto per trascorrere la serata con quella donna e che, quindi, fosse poco pratico a guidarla - aggiunge ancora il socio -. Morgan aveva un grande cuore e umanità. Anche tutti gli allievi della nostra scuola che lo avevano avuto come insegnante di volo gli erano affezionati. Siamo tutti choccati».