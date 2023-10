L’ex ciclista Eddy Forner trovato senza vita in casa: aveva 48 anni

QUINTO DI TREVISO - Lutto nel mondo del ciclismo, morto in casa l'ex ciclista professionista Eddy Forner: aveva 48 anni. Il ritrovamento del suo corpo ormai privo di vita ieri sera, 8 ottobre, verso le 21 nella sua abitazione di Quinto di Treviso. A fare la triste scoperta è stato un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lui telefonicamente. L'ex atleta non presenta segni di violenza, potrebbe essere morto per infarto. La Procura di Treviso ha già affidato alla famiglia la salma.