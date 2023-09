CASTELFRANCO - Oggi, 17 settembre, il Giorgione Calcio affronterà la prima partita in casa contro il Portomansuè allo stadio Giuseppe Ostani. Ma non sarà una festa. Tutta la società è infatti in lutto perché ieri, 16 settembre, come riportato nei profili social della squadra, ha perso uno dei suoi storici soci e primi tifosi. «Ci ha lasciato Mario Tiatto, storico collaboratore e tifoso del Giorgione» scrive su Facebook il Giorgione Calcio. Mario Tiatto, 77 anni, da tempo combatteva contro un tumore, ma nelle ultime settimane la situazione si era aggravata e, purtroppo, il tifoso biancorosso non ce l'ha fatta.

IL RICORDO

Una persona che è sempre stata presente negli anni per la società, in particolare nel settore giovanile come dirigente accompagnatore. Era l'addetto al pullman che portava i ragazzi agli allenamenti e alle partite. Non mancava mai a una gara della prima squadra e ormai da molti anni era diventato un simbolo. Per questo motivo «la società Giorgione 1911 vuole esprimere un gesto di vicinanza alla famiglia e un sentito ringraziamento per tutto il lavoro svolto con passione e professionalità in seno alla società. Ciao Mario». Questo il messaggio che la società ha postato sui social.

IL CORDOGLIO

In molti si sono uniti al cordoglio del Giorgione ricordando «un amico e una grande persona onesta e professionale». Anche un suo amico storico, Daniele Rebellato, fisioterapista del Giorgione, si è unito ai messaggi di condoglianze: «Grazie Mario per tutto quello che mi hai dato. Riposa in pace». Un simbolo che sicuramente nella partita contro il Portomansuè verrà ricordato. La sua presenza è infatti entrata nei cuori dei tifosi e nella società. I messaggi di cordoglio sono la dimostrazione di come Mario si sia distinto in questi anni. Nonostante la sconfitta in Coppa, la squadra di Castelfranco Veneto ha cominciato comunque bene la stagione in campionato, e vuole continuare a farlo. Ha vinto la prima di campionato fuori casa contro il Calvi Noale per 1 a 2, grazie alle reti di Antonello e Basso. Ora arriva la prima in casa contro il Portomansuè per proseguire il buon inizio nel ricordo di Mario Tiatto. I ragazzi di coach Maurizio Sandri, proveranno ad agganciarsi al Belluno che, per il momento, è primo a punteggio pieno. Nella terza giornata di campionato, il Giorgione tornerà in trasferta ad affrontare il Conegliano.