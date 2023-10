Molestie sessuali sui pazienti psichiatrici, tre anni a don Federico De Bianchi

TREVISO - Il Tribunale di Treviso ha condannato oggi, 17 ottobre, un sacerdote della Diocesi di Vittorio Veneto, don Federico De Bianchi, imputato di presunte molestie sessuali nei confronti di quattro persone ricoverate, tra il 2009 e 2010, nel reparto di psichiatria dell'ospedale dove prestava servizio come cappellano. Lo riferisce una nota della stessa Diocesi. Il giudice ha assolto don De Bianchi per uno dei quattro casi, e lo ha prosciolto per altri due; per il quarto caso ha riconosciuto la parziale validità dell'accusa, con la conseguente condanna a tre anni dell'imputato. L'accusa aveva chiesto una pena di otto anni di reclusione. De Bianchi «continua a confidare nella giustizia - precisa la nota - ed esprime la disponibilità a proseguire l'iter giudiziario 'con la serenità che viene dalla mia coscienzà, afferma». Il vescovo di Vittorio Veneto, mons.