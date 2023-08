Suona la tromba ogni notte a mezzanotte a Pieve di Soligo, il Paese si mobilita per scovare il misterioso trombettista

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Squillo di tromba in piena notte, è caccia al trombettista misterioso. È diventato l'enigma che appassiona gli abitanti di Pieve di Soligo che si sono messi alla ricerca dell'ancora ignoto figuro che da giorni, a mezzanotte esatta, fa risuonare nell'aria le note del "Silenzio", melodia nata nell'Ottocento e adottata nei presidi militari.

Gli indizi per scovare il trombettista misterioso anche sui social

E così si è avviata una vera e propria caccia al suonatore di mezzanotte nel paesino che ha dato i natali al poeta Andrea Zanzotto. Ma, per ora nessun esito e il trobettista rimane sconosciuto. Le note che suona, si sentono in punti diversi dal Comune ma non ben identificati. Una ricerca che passa anche dai social. Ma non è una caccia per punire. Infatti, la melodia non è un disturbo delle quiete pubblica. Il sindaco, Stefano Zoldan collega invece l'anonima iniziativa alla designazione di Pieve di Soligo a Città veneta della cultura 2023, proprio grazie ad un progetto di connessione tra musica e paesaggio.