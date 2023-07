CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - Entra al 54° posto della World's Best Vineyards, scalando ulteriormente la classifica che premia le cento migliori aziende vitivinicole per vocazione enoturistica Crocetta del Montello, 7 luglio: per il secondo anno consecutivo Villa Sandi è tra le 100 destinazioni vitivinicole che offrono la migliore esperienza enoturistica al mondo. Guidata dalla famiglia Moretti Polegato si riconferma nella Top 100 della World's Best Vineyards, la classifica annuale che dal 2019 premia le più belle aziende vitivinicole che i wine lovers dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. Oltre al valore architettonico e paesaggistico delle tenute, la Voting Academy composta da 500 esperti scelti da William Reed Business Media, considera una serie di elementi fondamentali come il percorso enoturistico offerto, l'accessibilità degli spazi, l'attenzione all'ambiente, la competenza del personale, la reputazione dell'azienda e la gastronomia. Insieme a Villa Sandi, tra le più riconosciute aziende vitivinicole del Bel Paese presenti nella "World's Best Vineyards 2023" anche Ferrari Trento, Banfi e Donnafugata. «Essere per la seconda volta all'interno di una classifica internazionale di così grande prestigio è un risultato prezioso, che conferma l'impegno profuso in tanti anni di lavoro nell'ottica di promuovere il valore dell'accoglienza», ha spiegato il presidente Giancarlo Moretti Polegato.