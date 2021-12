CASTELCUCCO - Al volante di una microcar, un ragazzo di 15 anni è rimasto vittima di un incidente che poteva avere conseguenze ben più serie. La piccola macchina, che può essere guidata anche dai minorenni perchè equiparata a un motorino, era condotta da M.D. 15enne del posto. Il ragazzo, ieri pomeriggio 29 dicembre, stava percorrendo via Santa Lucia quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua microcar ed è andato a schiantarsi contro un furgone proveniente dal senso opposto. Probabilmente la velocità moderata e tanta fortuna non hanno trasformato l'impatto in una tragedia.

La microcar si è comunque letteralmente ribaltata su un lato: il muso è andato distrutto e il tergicristallo non ha resistito all'urto, incrinandosi e proprio rompendosi in più punti. L'abitacolo dove si trovava il 15, invece, ha resistito all'impatto e questo ha garantito la salvezza al giovane che, dopo l'urto, è riuscito ad uscire autonomamente dalla vettura.

Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Intanto, fortunatamente il minorenne non ha riportato nulla di grave. Qualche escoriazione al viso e una ferita ad un ginocchio. Sul posto è intervenuta un'automedica e l'ambulanza della Pedemontana Emergenza Odv.