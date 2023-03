Meningite, 15enne in Terapia intensiva. Compagni di classe, amici e parenti in profilassi

MONTEBELLUNA - Uno studente di 15 anni è ricoverato per meningite da meningocco di tipo B in Terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni di salute sono definite «stabili». Il ragazzo che frequenta una scuola superiore aveva manifestato i primi sintomi nella serata di mercoledì 29 marzo. Giovedì è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna dove è gli è stata diagnosticata la meningite. Dal giorno dopo il Sisp dell'Ulss 2 ha sottoposto a profilassi circa 20 contatti stretti tra familiari e amici del 15enne. Oggi, 31 marzo, saranno messi in profilassi i compagni di classe ed un'altra ventina di persone.