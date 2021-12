Meningite, bambina di due anni muore in ospedale a Vicenza, i parroci: «Mettete una candela alla finestra per Aurora»

VICENZA/VERONA - I parroci di Illasi, Cellore, Tregnago, Cogollo e Centro, don Nicola, don Pietro e don Andrea, hanno chiesto ai fedeli di accendere, alle finestre dellle loro case, una candela alle 20 "come piccolo segno di affetto e unità" nei confronti dei genitori Manuel e Chiara nelle serate delle preghiere e del rosario in memoria della loro bimba Aurora, di appena due anni, deceduta all'ospedale San Bortolo di Vicenza per una forma di meningite. La famiglia vive nella provincia di Verona, la piccola è stata colpita da una forma fulminante. Al San Bortolo altri due bambini molto piccoli sono stati ricoverati per meningite, ma ora sono fuori pericolo.

Il funerale della piccola si svolge sabato mattina alle 10 nella chiesa di Tregnago. L'appello dei parroci ad accendere una fiammella alle finestre ha riguardato le serate di preghiera tenutesi a Trenago e Illasi martedì e mercoledì, e continua ad essere valido, sempre alle 20, questa sera, giovedì 16 dicembre, a Cogollo e domani nuovamente a Tregnago.