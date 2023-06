Maturità, gli studenti del Collegio Salesiano Astori tirano un sospiro di sollievo: «Gli scritti sono stati tosti, ora aspettiamo l'orale» Video

di Erinda Qyteza

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Emozione e allo stesso tempo una certa preoccupazione, sono gli stati d’animo che si percepiscono al di fuori del Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto dove si è conclusa la seconda prova dell’esame di Maturità che ha visto i maturandi tornare sui banchi per il secondo round di scritto. «L'incognita sulla buona riuscita rimane, però nel complesso è come se provassi un certo sollievo per aver finito queste due classiche prove», commenta Vittoria Pegoraro, maturanda del liceo linguistico. Un secondo anno di esami all’insegna della “normalità” dopo un periodo difficile, anomalo, ricco di pesi, dolori, ritardi nei programmi e nello studio vissuti in prima persona dagli studenti durante la pandemia da Covid. «La seconda prova scritta è durata tantissimo, quasi sei ore – aggiunge l’amica Ester Petrillo, anche lei studentessa del liceo linguistico all’Astori - la seconda prova era d’inglese, costituita da due comprensioni e due produzioni scritte. Quest’anno è uscita una frase di Obama e la seconda produzione scritta era sull’Unesco». Al Collegio, sono presenti il liceo scientifico tradizionale, il linguistico, l’istituto tecnico ad indirizzo economico e l’istituto tecnologico meccatronico. «È stata tosta, ho cercato di fare il meglio, ora aspettiamo l’orale», conclude Vittoria Pegoraro.