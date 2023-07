TREVISO - Ottant’anni e non sentirli , e di nuovo tra i banchi di scuola e pronto per la maturità. È la storia di Gennaro Montieri, che da Napoli è arrivato a Treviso per poter studiare e stare vicino alla figlia Liliana e ai nipoti. Ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno il 2 giugno e proprio oggi, in mattinata, si appresta a coronare un sogno che coltivava da moltissimo tempo: la maturità artistica. Ha frequentato per tre anni il corso serale del Liceo Artistico di Treviso, insieme agli altri studenti, tutti giovanissimi, riuscendo a integrarsi perfettamente nella classe.

La storia

Lo racconta anche la sua amica e collega Katya Montalto: «È una persona piena di vita, che ha saputo interagire benissimo e fare amicizia anche con i ragazzi oltre che con i professori, infatti ha un rapporto davvero speciale con i giovani della sua classe. Poi è anche molto attivo, basta pensare che ogni mattina va a correre per tenersi in forma». Una sorta di nonno amico per tutti gli studenti del corso serale, che con loro sorpresa hanno trovato in Gennaro un compagno di studi forse anche migliore dei propri coetanei, con il quale confrontarsi. Un’ occasione più unica che rara per i ragazzi, che oltre a imparare durante le ore di lezione avranno sicuramente avuto modo di apprendere qualcosa anche da Gennaro, forte dell’esperienza di una vita intera. E Gennaro è potuto tornare giovane, trovando una passione per lo studio, per lunghi anni messa da parte, non avendo mai avuto la possibilità di studiare durante la sua vita.

La passione