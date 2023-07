Maturità a Treviso. Nonno Gennaro all'uscita del suo esame orale: «Io, a 80 anni, a lezione con i giovani. Loro possono insegnarci tanto» Videointervista

di Alfredo Baggio

(video di Felice De Sena, Nuove Tecniche)

Ottant’anni e non sentirli, e di nuovo tra i banchi di scuola e questa mattina, primo luglio, la tanto temuta prova orale di maturità superata brillantemente. È questa la storia di Gennaro Montieri, che da Napoli è arrivato a Treviso per poter studiare e stare vicino alla figlia Liliana e ai nipoti. Ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno il 2 giugno ed oggi ha coronato il suo sogno: la maturità artistica. Ha frequentato per tre anni il corso serale del Liceo Artistico di Treviso, insieme agli altri studenti, tutti giovanissimi, riuscendo a integrarsi perfettamente nella classe.