MASER (TREVISO) - Schianto tra auto e moto la mattina del 15 novembre alle 7.45 in via Bassanese a Maser: nell'impatto il centauro è stato sbalzato parecchi metri dal punto dell'impatto. Nonostante il botto spaventoso il centauro ferito non sarebbe in pericolo di vita ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Montebelluna. Sul posto automedica e ambulanza del Suem di Montebelluna.