Castelfranco Veneto. Infiltrazioni d'acqua, pezzi di marmo cadono dal balcone di una casa, intervengono i vigili del fuoco

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Pezzi di un cornicione di marmo cadono dal balcone di un'abitazione in centro a Castelfranco Veneto, intervengono i vigili del fuoco. Il fatto è accaduto ieri, 6 aprile, intorno alle 19, in via Giacomo Matteotti dove alcuni pezzi di marmo si sono staccati dal balcone di un'abitazione. Fortunatamente, in quel momento, non stava passando nessuno e, quindi, non ci sono feriti. I pompieri intervenuti hanno rimosso le parti pericolanti dal bordo del poggiolo che si è probabilmente sgretolato a causa di alcune infiltrazioni d'acqua. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo un'ora.