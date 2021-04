Manifestazione contro le chiusure: si annunciano «violazioni di carattere penale»

CONEGLIANO - Vi potrebbero essere anche «violazioni di carattere penale» per i comportamenti riscontrati dalle forze dell'ordine a Conegliano (Treviso), domenica scorsa, durante una manifestazione promossa da organizzazioni che si oppongono ai decreti di chiusura dei locali pubblici ed alla quale hanno preso parte circa 500 persone.

Fra questi era presente anche il sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso), Riccardo Szumski, medico di famiglia. Lo spiega una nota il questore di Treviso, Vito Montaruli, precisando che gli uffici della Polizia hanno finora contestato 20 sanzioni amministrative in particolare per il mancato uso delle mascherine e nella gran parte dei casi anche per l'inosservanza del distanziamento. «L'esame e la valutazione dell'imponente mole di materiale a disposizione degli investigatori - si legge ancora nel documento - è al momento solo nella fase iniziale, per cui non si esclude che verranno individuati altri soggetti» destinatari di provvedimenti.