IL CASOTREVISO Le immagini, passate minuziosamente fotogramma per fotogramma da questore e prefetto lo inchiodano: Riccardo Szumski non portava la mascherina. «Sarà multato, come tutti gli altri» spiegano dalla Prefettura. Ma il medico si difende. «L'ho abbassata per parlare e fare due foto. Tendo a rispettare gli altri». Sono circa 40, ad oggi, le persone identificate che verranno multate per la manifestazione no vax di Conegliano di...