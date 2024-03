MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Triplicate nel trevigiano le diagnosi di malattie sessualmente trasmissibili: così nasce uno sportello anonimo e gratuito dedicato alla prevenzione di queste patologie sempre più diffuse. Sarà inaugurato lunedì al Centro di Medicina di Gruppo sul Terraglio, dalle 17 alle 20 e ci si potrà presentare senza bisogno di prendere appuntamento.



PROGETTO INNOVATIVO

Si chiama "Safe Sex", un progetto innovativo dedicato principalmente ai giovani di Mogliano Veneto. «Ma non solo - sottolinea il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, Edoardo Bison - perché non mi sembra esistano altre realtà di questo tipo in Veneto e sarebbe bello se diventasse un punto di riferimento per il territorio». Anche perché le diagnosi di malattie sessualmente trasmissibili sono aumentate parecchio negli ultimi anni, addirittura triplicati dal Covid ad oggi, come sottolinea Maria Cristina Rossi, infettivologa del Ca' Foncello di Treviso e presidente di Anlaids Treviso. «Le infezioni da gonorrea nel 2019 erano 28 -spiega- mentre oggi sono 140. Dal confronto con gli anni pre Covid le malattie sessualmente trasmissibili sono quantomeno triplicate». La cosa si può attribuire a più cause: Da una parte c'è il differente stile di vita dei più giovani, come ha sottolineato il consigliere Bison: «I numeri sono peggiori di quelli delle previsioni -sottolinea- e quando si parla di prime esperienze spesso arrivano notizie preoccupanti. Ci sono molti disagi nel mondo giovanile, dall'abuso di droga e alcol ad altri comportamenti poco sicuri. Inoltre si ha paura di scoprire di essere malati, quindi si ignora il problema finché non diventa grave». Dall'altro lato però, se è vero che le malattie sessualmente trasmissibili hanno dei sintomi che spesso sono poco visibili, cosa che rende difficile fare prevenzione, c'è ora una maggior consapevolezza. «Fare un controllo anche se si pensa di stare bene è importante - continua Rossi - e bisogna infatti sottolineare un dato positivo, ovvero che le diagnosi sono aumentare anche perché sono aumentati notevolmente i campioni che arrivano in laboratorio».



ESPERTI A DISPOSIZIONE

«Sono tre le parole importanti - aggiunge il sindaco Davide Bortolato - ovvero ascolto, educazione e prevenzione. Su quest'ultima sono molti anni che lavoriamo a 360 gradi, con tantissime serate dedicate al tema». Per questo nel nuovo sportello "Safe Sex" saranno presenti, oltre ai volontari e a medici e infermieri, anche psicologi che aiuteranno i pazienti in uno degli step più importanti del percorso di cura, ovvero "parlarne". «Bisogna parlare - conclude Rossi - e per questo noi di Anlaids cerchiamo di incontrare il più possibile i ragazzi, organizzando incontri anche nelle scuole».