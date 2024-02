Lite in discoteca tra una decina di clienti: al setaccio le immagini di videosorveglianza

SPRESIANO - Stanotte, 18 febbraio 2024, verso le 3, all'interno di discoteca all'Anima club, durante la serata a tema "Vida Loca", a Spresiano si è verificata un'accesa lite fra alcuni clienti, una decina, pare per futili motivi in corso di accertamento. I Carabinieri di Treviso stanno svolgendo le verifiche del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio, anche mediante la visione delle riprese di sistemi di videosorveglianza, e raccogliere le testimonianze dei presenti.