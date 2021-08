Coda in corsia Telepass: scende dalla Volvo e riempie di botte il 43enne che gli aveva suonato

UDINE - Un 59enne originario del Veneziano è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Istrana (Treviso) per lesioni personali contro un 43enne trevigiano. I fatti risalgono al 16 luglio scorso, quando i due si trovavano in auto in prossimità del casello A4, di Latisana (Udine) nella corsia riservata agli utenti telepass.

Da una prima ricostruzione dei fatti pare che il 43enne si fosse arrestato all’entrata del casello accodandosi ad una Volvo che lo precedeva e poiché l’attesa si stava prolungando, avesse azionato il clacson al fine di spronare il conducente a liberare il passaggio. A questo punto però il conducente della Volvo smontava dal mezzo e raggiunto l’altro automobilista che si trovava a bordo del proprio veicolo, gli sferrava dei pugni dal finestrino, colpendolo in volto, per poi rimontare in macchina. L’istranese, a questo punto, scendeva dalla sua auto per cercare di raggiungere il contendente ed evitare che potesse allontanarsi, ma quest'ultimo ingranava la retro finendo contro il paraurti anteriore della Lexus del 43enne che riusciva a scansarsi e che, avvicinatosi al finestrino anteriore aperto della Volvo, si aggrappava al volante, sterzando, in modo che l'aggressore non potesse avanzare: veniva morso ad una mano e colpito con un pugno all’altra dal 59enne che riusciva infine ad allontanarsi.

Sul posto giungeva successivamente un equipaggio della Polizia Stradale e all’aggredito, soccorso dai sanitari del 118 e che successivamente presentava querela per l’accaduto, venivano diagnosticate lesioni con una prognosi complessiva di quasi 40 giorni.