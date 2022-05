Lite tra giovani in un locale, ventenne aggredito e ferito a una coscia

CASTELFRANCO VENETO - Alle 5 questa mattina, domenica 15 maggio, circa odierne, in via Pagnana a Castelfranco Veneto i carabinieri sono intervenuti a 400 metri dal locale Playa Loca, a seguito di una lite scaturita verosimilmente per futili motivi: un gruppo di giovani, in corso di identificazione, ha aggredito un 20enne del montebellunese, che veniva colpito con un oggetto contundente.

Il giovane, in stato di alterazione psico-fisica, ha riportato una ferita da taglio alla coscia destra, giudicata guaribile in una ventina di giorni dai sanitari.