ASOLO (TREVISO) - Rosy Silvestrini non è più assessore del Comune di Asolo. Il sindaco Mauro Migliorini le ha revocato la delega ad assessore e ha assunto su di sé i referati della Pubblica istruzione e delle Politiche sociali e di comunità. Si è concluso dunque con una netta rottura una situazione che si prolungava da diverso tempo, durante il quale avrebbero pesato le reiterate assenze dell’assessore dalla vita politico-amministrativa della Città dei cento orizzonti. La vicenda tuttavia cela dei lati nascosti. Mentre il primo cittadino non è raggiungibile, in quanto momentaneamente all’estero, la diretta interessata afferma: «Non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale». Nel frattempo, tuttavia, il sito internet ufficiale del comune, alla pagina della giunta comunale, ha già espunto la sua immagine e i suoi contatti, con la conseguente riassegnazione dei referati.

LE REAZIONI

A commentare la vicenda è Franco Dalla Rosa, vicesindaco e candidato sindaco della lista civica “Per Asolo” per le prossime elezioni di giugno 2024: «Venendo meno il rapporto fiduciario con l’assessore, il sindaco ha revocato le deleghe, è sua facoltà farlo. I motivi che ritengo alla base della scelta del sindaco riguardano le numerose assenze di Rosy Silvestrini, a volte anche ingiustificate. È una situazione che perdura da mesi; probabilmente si sta accasando da qualche altra parte». Il vicesindaco precisa come in questo periodo, da parte del gruppo di maggioranza non vi sia stato nessun ostacolo a ricucire un rapporto di fiducia andatosi logorando: «Non abbiamo chiuso nessuna porta. La sua presenza in comune tuttavia è andata via via scemando, finché ora le strade si sono divise. Ognuno seguirà il suo percorso. È comunque una situazione spiacevole».

IL NODO

Le assenze dell’ormai ex-assessore Silvestrini erano state oggetto di discussione anche durante l’ultimo consiglio comunale, tenutosi lunedì 11 marzo. A far emergere la questione, il consigliere di opposizione Nico Basso (“Ancora verso il futuro”), che si era rivolto direttamente verso il sindaco Migliorini, lamentando l’assenza dell’assessore a diverse sedute del consiglio e delle altre attività delle commissioni. Rosy Silvestrini aveva replicato, rimarcando i progetti da lei seguiti, dai lavori di coordinamento delle Città dell’olio al progetto sull’educazione all’affettività nelle scuole di quattro istituti comprensivi di Asolo, Pieve del Grappa, San Zenone degli Ezzelini e Maser. Attività che sottolineerebbero l’impegno dell’assessore nel territorio, che a questo punto è lecito ipotizzare non essere stato sufficiente. I coltelli si stanno affilando: la campagna elettorale è alle porte.