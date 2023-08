FONTANELLE (TREVISO) - Oltre 6mila km in sella alla sua bici, pedalando alla scoperta del Giappone da nord a sud. In questi giorni Riccardo Rossetto, 35 anni, st a concludendo la sua avventura: percorrere in bici l’itinerario che si era prefissato, visitando uno dei paesi più affascinanti del globo, appunto il Giappone. Non è rientrato in Italia, si può dire che ci ha preso gusto: il viaggio in bici lo continuerà in terra coreana. «Farò la ciclabile dai quattro fiumi che porta da Busan a Seoul – annuncia – dopodiché ritornerò in Italia».



IL PERCORSO

Riccardo Rossetto di mestiere fa il cuoco ma non ha esitato a licenziarsi per dedicarsi a quest’emozionante avventura. Del resto sono quelle cose che fai quando sei giovane e ne senti il richiamo nel sangue . Salutati gli amici, seguito dall’affetto di numerosi supporter, in particolare dalla frazione di Vallonto, Riccardo in questi giorni ha pubblicato la foto del suo arrivo al traguardo, alzando vittorioso la bici al cielo, sullo sfondo grattacieli avveniristici, sono le Fukuoka Tower. Per ogni tappa ha pubblicato il suo puntuale resoconto, così i follower sono rimasti aggiornati via Facebook ed Instagram. «Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa avventura di 3 mesi, pedalate 68 tappe. Secondo i calcoli ho superato la bellezza di 6000 km affiancati da circa un più 55k di dislivello complessivo, neanche male per uno che di montagna non è abituato. Le giornate “no” non sono mancate, specie all’inizio con il meteo che non mi ha agevolato e io che non ero abituato a questa routine – ammette Riccardo con franchezza -. Nonostante tutto ho portato a casa il risultato che volevo con fatica, gioie, sudore, delusioni qualche volta il tutto contornato dai miei soliti “rosari”, sì quelli non sono mancati » .