ROVIGO - È stata ricevuta all'Istituto italiano di cultura di Chicago Giulia Baroncini, la cicloturista polesana che ha pedalato per circa quattromila chilometri in due mesi ripetendo il "Viaggissimo" da Milano a Chicago fatto nel 1893 da Luigi Masetti, il trecentano considerato il padre del cicloturismo. Dopo l'emozionante arrivo nella città meta del suo viaggio, stanca, ma felice, Giulia si è presa qualche giorno per visitarla come fece il suo predecessore. Masetti 130 anni fa aveva come obiettivo quello di arrivare all'Esposizione universale del 1893. Ora dell'esposizione è rimasto solo il Museo delle scienze e Giulia si è recata a visitarlo ricalcando il più possibile le orme di quello che era considerato "l'anarchico delle due ruote", che l'ha ispirata per un viaggio che non è solo pedalare attraverso luoghi e paesaggi, ma una grande esperienza di vita, fatta di tanti incontri. Come detto, la 33enne è stata ricevuta all'Istituto italiano di cultura di Chicago, accolta dal direttore Luca Di Vito che le ha dato il benvenuto in città e si è congratulato per l'impresa compiuta.

L'istituto è l'ufficio culturale del Consolato generale d'Italia a Chicago ed è una delle cinque agenzie governative (le altre sono a New York, Los Angeles, San Francisco e Washington) istituite negli Stati Uniti dal ministero degli Affari Esteri. Fondato nel 1985 con lo scopo di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana, è diventato nel corso degli anni un importante centro di iniziative culturali e accademiche, scuola di lingua e civiltà italiana, spazio espositivo di mostre d'arte e sede di proiezioni cinematografiche.

«È stato un incontro interessante - spiega la polesana - ho visto quanto fanno per promuovere l'Italia, la biblioteca, i corsi di inglese e altro. Sto vistando anche la città, che è molto particolare e piacevole, con il lago, ospitata da persone che appunto poi mi portano a vedere quanto offre Chicago». Giulia Baroncini resterà a Chicago fino alla partenza di lunedì, inforcando nuovamente la bicicletta e partire per il viaggio di ritorno, durante il quale, dopo aver raggiunto Pittsburgh, farà tappa anche agli Istituti italiani di cultura di New York e Washington, prima di tornare in Europa per fare il viaggio a ritroso verso casa.