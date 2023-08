LUSIA - Ha raggiunto Chicago pedalando per circa 4mila chilometri con tenacia e voglia di scoperta, emulando le gesta di Luigi Masetti e ripetendo il suo “Viaggissimo”. Giulia Baroncini ce l’ha fatta, in due mesi è arrivata alla meta ripercorrendo il tragitto compiuto 130 anni fa da Milano a Chicago dal polesano che è considerato il padre del cicloturismo. La cicloturista 33enne di Lusia era partita il 9 giugno dapprima da Trecenta, per un omaggio al paese originario di Masetti e anche dei nonni della ragazza, poi da Milano per la partenza ufficiale. Da lì è risalita lungo l’Europa sulle tracce di Masetti, con un percorso che ha toccato Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Francia e Regno Unito lungo le principali vie ciclabili. Poi il volo verso gli Stati Uniti, New York, la valle dell’Hudson, l’Erie Canal che ha seguito fino a Buffalo, il lago Erie, Cleveland, l’Ohio e l’Indiana fino all’arrivo nell’Illinois, a Chicago.

IL RACCONTO